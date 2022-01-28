Россия намерена перевезти останки советского шпиона на спорные острова

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Москва, 27 января (Jiji Press). Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с идеей переноса останков советского разведчика Рихарда Зорге из Токио на острова в северо-западной части Тихого океана, являющиеся предметом территориального спора между Японией и Россией.

Выступая перед нижней палатой российского парламента 26 января, Лавров заявил, что есть идея перевезти останки Зорге в район «южных Курил» и захоронить там.

Этот район – острова у побережья Хоккайдо, принадлежавшие Японии и которые были захвачены советскими войсками в последние дни Второй мировой войны.

По словам Лаврова, Россия просит Японию окончательно решить этот вопрос в позитивном ключе.

Зорге, выдав себя за немецкого журналиста, прибыл в Японию в 1933 году для сбора информации о политике страны в отношении СССР и других вопросах.

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