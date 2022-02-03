Японский учёный Сагава Масато, разрабатывающий магниты, получил приз королевы Елизаветы

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Лондон, 1 февраля (Jiji Press). Премии королевы Елизаветы в области инженерии за 2022 год удостоен японский учёный Сагава Масато за разработку самого мощного в мире постоянного магнита, сообщил организатор премии.

По словам организаторов Премии королевы Елизаветы в области инженерии, разработка спечённого неодимово-железо-борного магнита внесла революционный вклад в создание более чистых и энергосберегающих технологий.

«Для меня большая честь внести часть вклада инженеров в борьбу с изменением климата, и такая же большая честь – получить эту уникальную награду», — сказал Сагава, 78-летний советник японской компании Daido Steel Co., в своём заявлении. Он получит 500 000 фунтов стерлингов.

В 1982 году, когда он был исследователем в японской компании Fujitsu Ltd., Сагава разработал постоянный магнит, используя железо и неодим вместо более дефицитных и дорогих кобальта и самария.

Магнит стал важнейшим промышленным материалом с широким применением, например, в мобильных телефонах, электромобилях, ветряных турбинах и роботах.

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