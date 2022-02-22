Кисида и Байден планируют телефонные переговоры по ситуации в Украине

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Токио, 21 февраля (Jiji Press). В ответ на рост напряженности в Украине правительства Японии и США планируют вскоре провести телефонные переговоры между премьер-министром Кисидой Фумиои президентом Джо Байденом, сообщили источники 21 февраля.

Ожидается, что в ходе переговоров, которые состоятся впервые с 21 января, Кисида и Байден подтвердят совместное намерение своих стран принять решительные меры, включая санкции, против России, если она вторгнется в Украину.

Кисида, вероятно, расскажет Байдену о своем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в четверг на прошлой неделе. В ходе переговоров японский премьер-министр заявил Путину, что Япония считает полностью неприемлемыми какие-либо попытки силового изменения статус-кво.

На этой неделе в четверг японский лидер планирует принять участие в онлайн-встрече лидеров Большой семерки, где собирается призвать Россию отвести свои войска от границ Украины.

Выступая на заседании парламентского комитета в понедельник, Кисида подчеркнул, что Япония совместно с другими странами будет продолжать прилагать дипломатические усилия для ослабления напряженности.

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