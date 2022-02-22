В Японии увеличивается количество детских садов, закрытых из-за коронавируса

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Токио, 21 февраля (Jiji Press). По информации, полученной в понедельник от министерства здравоохранения, из-за кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, в 42 из 47 префектур Японии по состоянию на четверг оставались полностью закрыты в общей сложности 759 яслей и детских садов «кодомоэн» с отделением яслей.

Общее количество закрытых детских учреждений увеличилось на 18 по сравнению с 10 февраля, когда наблюдалось первое еженедельное снижение с тех пор, как в январе в стране начал распространяться высококонтагиозный штамм вируса “омикрон”. Последняя цифра практически достигла рекордного показателя, зарегистрированного 3 февраля - 777 закрытых учреждений.

В пяти префектурах ни одно учреждение не закрывалось из-за пандемии. Это Мияги на северо-востоке Японии, Окаяма и Коти на западе Японии, Сага и Миядзаки на юго-западе Японии. Министерство не опубликовало детализованную схему закрытых детских садов по префектурам.

Совокупное число яслей и других детских учреждений, где к четвергу подтвердились случаи заболевания коронавирусом, составило 15 369. 21 632 сотрудника и 44 087 детей в этих заведениях оказались инфицированы вирусом.

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