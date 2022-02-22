Количество новых случаев заражения коронавирусом в Японии упало ниже 60 000

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Токио, 21 февраля (Jiji Press). Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Японии в понедельник составило 51 987, опустившись ниже 60 000 впервые с 24 января.

173 инфицированных умерло. Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 достигло 1495, что на 18 больше, чем 20 февраля.

В Токио было зарегистрировано 8 805 случаев заражения. Таким образом, впервые с 24 января ежедневное количество заболевших составило менее 10 000 человек. 1673 случая среди них - дети в возрасте до 10 лет.

Токийское столичное правительство сообщило о 30 новых смертях, что является самым высоким показателем с февраля прошлого года.

Число новых случаев заражения в префектуре Осака на западе Японии составило 4702 человека; таким образом впервые с 24 января количество инфицированных оказалось меньше 5000.

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