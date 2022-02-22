Кисида осуждает признание Россией сепаратистов

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Токио, 22 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио 22 февраля выразил осуждение действий России, признавшей независимость сепаратистских регионов на востоке Украины.

Он сообщил журналистам в Токио, что Япония будет координировать свои действия с другими странами Большой семерки для введения санкций против России.

Информированные источники сообщили о рассмотрении ограничений на экспорт полупроводников и других технологий.

По словам Кисиды, ряд действий России нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, что является совершенно неприемлемым. «Мы решительно осуждаем такое поведение и с глубокой обеспокоенностью продолжаем внимательно следить за ситуацией», - подчеркнул Кисида.





