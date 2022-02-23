Япония готовится присоединиться к странам Большой семерки, чтобы ввести санкции против России

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Токио, 22 февраля (Jiji Press). На фоне эскалации напряженности вокруг Украины 22 февраля правительство Японии совместно с США и другими странами Большой семерки начало подготовку к введению санкций против России.

Токио рассматривает возможность присоединиться к введенным США ограничениям на экспорт полупроводников и другой высокотехнологичной продукции с целью поддержать усилия западных стран по формированию коалиции против России.

«Мы не можем мириться с действиями России, посягающей на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы решительно осуждаем такое поведение», — заявил журналистам во вторник премьер-министр Кисида Фумио после того, как президент России Владимир Путин признал независимость двух подконтрольных сепаратистам регионов на востоке Украины и принял решение ввести туда войска.

По словам Кисиды, Япония, совместно с международным сообществом и ее партнерами по G7, применит самые решительные меры реагирования на действия России, включая санкции.

Позже он провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, во время которых подтвердил, что действия России являются недопустимым нарушением международного права.







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