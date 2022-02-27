Япония рассматривает возможность введения санкций против Беларуси из-за украинского кризиса

Политика Экономика Общество

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Правительство Японии планирует ввести экономические санкции против Беларуси, полагая, что страна поддержала военное вторжение России в Украину, сообщили в субботу несколько источников в правительстве.

По словам источников, правительство считает необходимым сотрудничать с международным сообществом в этом вопросе. Россия и Беларусь «действуют как единое целое», сказал один из них. Беларусь граничит как с Россией, так и с Украиной.

Соединенные Штаты уже объявили о санкциях в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц в общей сложности, в том числе государственного банка и компании, связанной с военными. США требуют, чтобы Беларусь прекратила поддержку российских военных.

КОНЕЦ

[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]

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