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10 российских военных кораблей проследовали через Сангарский пролив

Токио, 11 марта (Jiji Press) - Десять кораблей российского военно-морского флота прошли через Сангарский пролив между главным японским островом Хонсю и самой северной префектурой страны Хоккайдо.

В феврале военно-морской флот провел масштабные морские учения в Дальневосточном регионе России в сотрудничестве с российскими войсками, дислоцированными вокруг Украины. Считается, что в этих учениях участвовали 10 военных кораблей.

“Озабоченность вызывает то, что российские военные наращивают интенсивность действий вокруг Японии, в то время как вторжение России в Украину продолжается”, - заявил на пресс-конференции 11 марта министр обороны Киси Нобуо. «Мы обеспокоены, поэтому продолжим внимательно следить за ситуацией», - добавил он. Киси также заявил, что Япония выразила свою озабоченность и по дипломатическим каналам.

По данным министерства, в четверг около 2 часов ночи (среда, 17 часов по Гринвичу) патрульный самолет японских морских сил самообороны обнаружил в Тихом океане 10 кораблей, включая эсминец класса «Удалой». Корабли находились в точке, расположенной примерно в 180 километрах к востоку-северо-востоку от мыса Эримо на Хоккайдо.

Десять кораблей проследовали через Сангарский пролив в четверг ночью и покинули его в пятницу утром, направляясь к Японскому морю. Похоже, они не вторгались в территориальные воды Японии.







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