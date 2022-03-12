Япония намерена прекратить экономическое сотрудничество с Россией
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Токио, 11 марта (Jiji Press)- Япония приостановит экономическое взаимодействие с Россией, ведущееся на основе двустороннего соглашения, в ответ на вторжение России в Украину, заявил в пятницу главный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
«Мы сделаем временную паузу (в сотрудничестве)», - сказал Мацуно на заседании комитета Кабинета министров в Палате представителей, нижней палате парламента.
«Решение этого вопроса планируется после обсуждения на международном уровне, и должно учитывать стабильность энергоснабжения и гуманитарные соображения», - добавил он.
Между Японией и Россией согласован план экономического и гражданского сотрудничества, состоящий из восьми пунктов. План был предложен тогдашним премьер-министром Японии Абэ Синдзо президенту России Владимиру Путину во время их встречи в южном российском городе Сочи в мае 2016 года.
План включает в себя проекты сотрудничества по содействию развитию энергетики и улучшению уровня здравоохранения в России.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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