Игра Pokemon Go помогает центрам донорства крови в Японии

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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Центры донорства крови в Японии появились в сверхпопулярной игре для смартфонов Pokemon Go, что помогает донорству крови в стране в условиях пандемии COVID-19.

Некоторые игроки Pokemon Go впервые за десятилетие посетили центры, чтобы сдать кровь.

Игра «предоставляет прекрасную возможность узнать о программе донорства крови», – сказал представитель Японского общества Красного Креста, которое управляет программой.

В Pokemon Go в качестве «покестопов», где игроки могут получить игровые предметы, указаны 45 центров сдачи крови в районах Канто-Косинъэцу в центральной и восточной Японии, включая Токио.

Согласно подразделению общества в Канто-Косинъэцу, добавление донорских центров было предложено в ноябре прошлого года разработчиком приложения, американской компанией-разработчиком программного обеспечения Niantic Inc.

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