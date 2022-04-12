Игра Pokemon Go помогает центрам донорства крови в Японии
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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Центры донорства крови в Японии появились в сверхпопулярной игре для смартфонов Pokemon Go, что помогает донорству крови в стране в условиях пандемии COVID-19.
Некоторые игроки Pokemon Go впервые за десятилетие посетили центры, чтобы сдать кровь.
Игра «предоставляет прекрасную возможность узнать о программе донорства крови», – сказал представитель Японского общества Красного Креста, которое управляет программой.
В Pokemon Go в качестве «покестопов», где игроки могут получить игровые предметы, указаны 45 центров сдачи крови в районах Канто-Косинъэцу в центральной и восточной Японии, включая Токио.
Согласно подразделению общества в Канто-Косинъэцу, добавление донорских центров было предложено в ноябре прошлого года разработчиком приложения, американской компанией-разработчиком программного обеспечения Niantic Inc.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]