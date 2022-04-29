Одобрено использование средств ВВС Сил самообороны Японии для поставок гуманитарной помощи украинцам

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Токио, 28 апреля (Jiji Press) – 28 апреля на заседании кабинета министров японское правительство утвердило план отправки самолетов Сил самообороны Японии для перевозки гуманитарной помощи украинцам, понувшим свою страну из-за вторжения России.

Самолеты ССО, такие, как перевозчики С-2, будут загружаться в ОАЭ одеялами и другими предметами жизненной необходимости, и раз в неделю доставлять их в Польшу и Румынию.

В тот же день министр обороны Японии Киси Нобуо отдал приказ на вылет в район выполнения задачи. Ожидается, что самолеты отправятся выполнять гуманитарную миссию уже в начале мая.

«Я надеюсь, все мы осознаем высокую ответственность и наполнены непоколебимой решимостью обеспечить максимальный повседневный комфорт пострадавшим», - сказал Киси на встрече причастных к проведению операции должностных лиц в Министерстве обороны.

Миссия ССО осуществляется по просьбе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и основывается на законе о содействии миротворческим операциям ООН.







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