Одобрено использование средств ВВС Сил самообороны Японии для поставок гуманитарной помощи украинцам

Политика Общество

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Токио, 28 апреля (Jiji Press) – 28 апреля на заседании кабинета министров японское правительство утвердило план отправки самолетов Сил самообороны Японии для перевозки гуманитарной помощи украинцам, понувшим свою страну из-за вторжения России.

Самолеты ССО, такие, как перевозчики С-2, будут загружаться в ОАЭ одеялами и другими предметами жизненной необходимости, и раз в неделю доставлять их в Польшу и Румынию.

В тот же день министр обороны Японии Киси Нобуо отдал приказ на вылет в район выполнения задачи. Ожидается, что самолеты отправятся выполнять гуманитарную миссию уже в начале мая.

«Я надеюсь, все мы осознаем высокую ответственность и наполнены непоколебимой решимостью обеспечить максимальный повседневный комфорт пострадавшим», - сказал Киси на встрече причастных к проведению операции должностных лиц в Министерстве обороны.

Миссия ССО осуществляется по просьбе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и основывается на законе о содействии миротворческим операциям ООН.

ウクライナ避難民への支援物資の輸送に関する幹部会議であいさつする岸信夫防衛相（中央）＝２８日午後、防衛省

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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