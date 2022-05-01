В Японии обнаружена новая разновидность омикрон-штамма коронавируса
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Сэндай, префектура Мияги, 28 апреля (Jiji Press) -- Новая разновидность омикрон-штамма SARS-CoV-2 была обнаружена в северо-восточном японском городе Сэндай, сообщила администрация города 28 апреля.
Этот новый вариант омикрон-штамма обнаружен впервые, по крайней мере, в Японии. Он отличается от разновидности XE, впервые зафиксированной в Японии 11 апреля. XE была подтверждена у женщины, прибывшей из США в международный аэропорт Нарита, расположенный в окрестностях Токио.
По информации, полученной из столицы префектуры Мияги города Сэндай, новый вариант омикрон-штамма был найден у человека, который в последнее время не выезжал за границу, и, как и разновидность XE, является комбинацией сублиний ВА.1 и BA.2.
Подробностей о новой разновидности пока нет, в том числе неясно насколько она заразна и насколько велик риск появления тяжелых симптомов заболевания.
У человека с новым вариантом симптомы проявились в конце марта. По данным муниципалитета, он легко перенес заболевание и уже выздоровел.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]