Белый дом: лидеры стран «четверки» могут обсудить вопрос Тайваня

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Вашингтон, 28 апреля (Jiji Press) - Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в четверг, что на встрече в Токио 24 мая лидеры стран «четверки» - Японии, США, Австралии и Индии - могут обсудить китайско-тайваньский вопрос.

Позиция президента США Джо Байдена в отношении Тайваня не изменилась, сообщила Псаки на брифинге с представителями СМИ, добавив, что президент «безусловно, снова выскажет свое мнение по этому вопросу во время встречи (стран «четверки»)». Она также сказала, что линия поведения президента США основывается на Законе об отношениях с Тайванем.

В соответствии с этим законом Соединенные Штаты обязуются сотрудничать с Тайванем в области безопасности, включая поставки оружия. Китай считает Тайвань своей территорией. В то же время Вашингтон не уточнил, будет ли он участвовать в защите самоуправляемого Тайваня, создав таким образом «стратегическую двусмысленность». Тем не менее, в прошлом году Байден заявил, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство защищать Тайвань.

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