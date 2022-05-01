Кисида и Джоко заявляют о нетерпимости к посягательствам на суверенитет
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Джакарта, 29 апреля (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Индонезии Джоко Видодо в пятницу заявили, что не допустят никаких посягательств на суверенитет или территориальную целостность, а также любых силовых попыток изменить статус-кво. Заявление сделано в связи со вторжением России в Украину.
Во время переговоров, проходивших в президентском дворце в пригороде Джакарты Богоре, оба лидера также решительно выступили против являющихся нарушением международного гуманитарного права нападений на гражданских лиц и частные объекты.
Кисида и Джоко впервые провели переговоры один-на-один.
Принимая во внимание растущие претензии Китая на гегемонию, лидеры подтвердили сотрудничество своих стран в усилиях по реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
На совместной пресс-конференции Кисида решительно выступил против экономического принуждения, в то время как Джоко заявил, что надеется сделать Индо-Тихоокеанский регион мирным и стабильным регионом.
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