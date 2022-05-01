Министр иностранных дел Японии Хаяси стремится наладить сотрудничество с Казахстаном по Украине
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Токио, 29 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса в ходе пятничных переговоров со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди обратился к этой центральноазиатской стране с просьбой о сотрудничестве в ответ на вторжение России в Украину.
«На наших глазах разворачиваются серьезные события, потрясающие сам фундамент мирового порядка», - сказал Хаяси в ходе переговоров, прошедших в столице Казахстана городе Нур-Султане. «В такой ситуации международному сообществу необходимо тесное сотрудничество».
Тлеуберди сказал, что Казахстан готов приложить дипломатические усилия для достижения мирного урегулирования.
Казахстан является одной из бывших республик СССР и сохраняет тесные связи с Россией.
В ходе переговоров Хаяси и Тлеуберди подтвердили, что их страны также предпримут совместные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане и отреагируют на ускорение Северной Кореей разработок в области ядерной энергетики и ракетных вооружений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]