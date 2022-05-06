Высшие должностные лица министерств национальной безопасности Японии и США провели переговоры

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Вашингтон (Jiji Press) -- 4 мая высшее должностное лицо министерства национальной безопасности Японии Акиба Такэо на встрече с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном решительно осудил военную агрессию России в Украине.

Российское вторжение является серьезным вызовом международному порядку и поэтому абсолютно недопустимо, заявил генеральный секретарь Секретариата национальной безопасности США Акиба Салливану во вторник во время встречи в Белом доме.

Акиба и Салливан заявили, что подобное не должно повториться ни в Азии, ни в любом другом месте, очевидно, подразумевая Китай с его все более активными притязаниями на гегемонию в регионе.

Они также обсудили вопросы, касающиеся непосредственно Индо-Тихоокеанского региона, в том числе проблему Северной Кореи и Китая, высказав совместное мнение, что обстановка в плане безопасности в этой части планеты становится все более напряженной.

Президент США Джо Байден планирует посетить Японию в конце этого месяца. Стороны договорились продолжать работать над поддержанием свободного и открытого статуса Индо-Тихоокеанского региона путем укрепления потенциала сдерживания и реагирования японо-американского альянса, а также в рамках сотрудничества стран «четверки», куда, помимо Японии и США, входят Австралия и Индия.

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