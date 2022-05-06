Во Всемирном рейтинге свободы прессы Япония занимает 71-е место

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Париж, 4 мая (Jiji Press) -- Япония заняла 71-е место во Всемирном рейтинге свободы прессы 2022 года по версии организации «Репортеров без границ» (RSF). Для сравнения, в 2021 году она находилась на 67-м месте.

Парижская группа, выступающая за свободу прессы указала на «растущий контроль крупных промышленных корпораций, чье влияние поощряет самоцензуру журналистов и редакторов» в Японии, а также в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Южную Корею и Австралию.

В рейтинге 2022 года, выпущенном во вторник, шестой год подряд лидирующую позицию удерживает Норвегия, за которой следуют Дания и Швеция, расположившиеся, соответственно, на втором и третьем местах. Соединенные Штаты и Южная Корея заняли 42-е и 43-е места.

Позиция России, опустившейся со 150-го на 155-е место, отражает ужесточение давления на прессу на фоне вторжения в Украину.

Гонконг, столкнувшись с усилением контроля со стороны Пекина, потерял позиции, переместившись с 80-го на 148-е место. В то же время Китай поднялся со 177-го на 175-е место.

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