Япония и США подтверждают тесное сотрудничество в области полупроводников и энергоносителей

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Вашингтон (Jiji Press) -- 4 мая Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хагиуда Коити, находящийся с визитом в США, во время ряда встреч, прошедших, договорился с министерством экономики США о тесном сотрудничестве стран по вопросам, связанным с полупроводниками и энергоносителями.

В опубликованном по итогам этих встреч совместном заявлении стороны подтвердили, что «углубление сотрудничества» по торгово-промышленным вопросам имеет решающее значение для «реагирования на угрозы глобальному экономическому порядку» очевидно, имея в виду Китай, активизировавший свои притязания на роль гегемона в регионе, и Россию, которая продолжает военную агрессию в Украине.

Японский министр и его американские коллеги договорились снизить зависимость от Китая в области полупроводников и от России в области энергоносителей.

«Сотрудничество стран-единомышленников особенно важно в периоды нестабильной международной ситуации», - объяснил Хагиуда журналистам после встреч с министром торговли США Джиной Раймондо, министром энергетики Дженнифер Грэнхолм и торговым представителем США Кэтрин Тай в Вашингтоне.

Он предложил, чтобы Япония и Соединенные Штаты, будучи странами, разделяющими демократические ценности, возглавили усилия по восстановлению глобальной экономической и энергетической безопасности в преддверии встречи премьер-министра Японии Кисиды Фумио и президента США Джо Байдена в Токио в конце этого месяца.

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