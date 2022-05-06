Япония и США планируют работать над ужесточением экспортного контроля в области передовых технологий

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Токио, 5 мая (Jiji Press) -- Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хагиуда Коитии министр торговли США Джина Раймондо договорились, что страны возглавят международные усилия по укреплению мер экспортного контроля за полупроводниками и другими передовыми технологиями.

Соглашение было достигнуто в среду во время встречи в Вашингтоне. Япония и Соединенные Штаты будут сотрудничать с другими странами и регионами, выступающими за свободную торговлю, чтобы предотвратить использование передовых технологий в военных и других нежелательных целях.

Страны возьмут на себя ведущую роль в проведении углубленных дискуссий по созданию ответственной структуры экспортного контроля среди стран-единомышленников, сообщил Хагиуда на пресс-конференции по итогам встречи.

В совместном заявлении, опубликованном японским и американским правительствами по итогам встречи, Хагиуда и Раймондо призывают создать схему строгого контроля технологий двойного назначения, которые могут использоваться для нарушения прав человека.

Очевидно, что инициатива призвана усилить ответные меры в отношении России, которая вторглась в Украину, и Китая, который подозревается в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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