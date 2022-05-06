Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о новых санкциях против России

Новости

Лондон, 5 мая (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил в четверг о введении дополнительных санкций против России, продолжающей военную агрессию в Украине.

По словам Кисиды, будут заморожены активы еще около 140 человек, а на примерно 70 военных организаций будет распространен запрет на экспорт. Япония также запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров и других передовых технологий, а также заморозит активы некоторых российских банков.

Кисида обнародовал информацию о дополнительных санкциях на пресс-конференции в Лондоне, подведя таким образом итоги своего визита в три страны Юго-Восточной Азии - Индонезию, Вьетнам и Таиланд, - и две европейские страны - Италию и Великобританию.

«Страны G7 должны и дальше укреплять своё единство в деле защиты мира и порядка во всём мире», - сказал Кисида. По его словам, Япония вместе с партнерами по «Большой семерке» продолжит усиливать давление на Россию. Семь крупнейших промышленно развитых стран мира — это Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония. В работе «Большой семерки» также принимает участие Европейский союз.

«Кризис продолжается, а значит мы должны поднять знамя свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», - сказал Кисида, имея в виду Китай и его претензии на гегемонию в регионе.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]