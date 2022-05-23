Телебашня Tokyo Skytree отмечает десятилетие с момента открытия

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Телебашня Tokyo Skytree в районе Сумида в японской столице, известная как самая высокая в мире постройка, выполняющая роль только телебашни, отметила 10-летие с момента своего открытия.

Группа Tobu Railway Co., управляющая 634-метровой башней и прилегающим коммерческим комплексом, организует памятные мероприятия, в том числе прямую трансляцию шоу в исполнении актёра Кабуки Итикавы Эбидзо XI на верхней площадке башни.

Токийская башня в районе Минато раньше была основной телевизионной башней в регионе, но она столкнулась с трудностями в обеспечении полного охвата вещания после того, как вокруг неё были построены высотные здания, и телевещательные компании в Токио начали рассматривать возможность строительства нового объекта для замены.

План развития начал реализовываться в полном объёме примерно в середине 2000-х годов, и Tokyo Skytree начала работу 22 мая 2012 года.

Tokyo Skytree и прилегающие к нему объекты стали популярными туристическими достопримечательностями, и в октябре прошлого года совокупное число посетителей превысило 300 миллионов человек.

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