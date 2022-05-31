Южная Корея проводит морские изыскания в акватории Такэсимы

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Токио, 30 мая (Jiji Press). По информации, полученной от МИД Японии, судно южнокорейского государственного учреждения, проводившее 29 мая морскую съемку в исключительной экономической зоне Японии вблизи спорных островов Японского моря, известных как Такэсима, не имело разрешения на проведение подобных изысканий.

Генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Фунакоси Такэхиро позвонил южнокорейскому дипломату в посольство Южной Кореи, расположенное в Токио, чтобы выразить решительный протест против проведения морских изысканий, заявив, что такая деятельность неприемлема и должна быть немедленно прекращена.

В связи с инцидентом протест министерству иностранных дел Южной Кореи заявило также посольство Японии, расположенное в Сеуле.

Примерно в 90 километрах к северу от Такэсимы патрульный корабль японской береговой охраны обнаружил южнокорейское судно «Хэ Ян 2000», следовавшее с погруженным в воду предметом, напоминающим кабель или трос. Южная Корея утверждает, что этот район моря также является частью ее ИЭЗ.

Когда японская сторона запросила, чем занималось судно «Хэ Ян 2000», южнокорейская сторона ответила, что корабль производил морскую съемку.

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