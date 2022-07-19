В Киото впервые за три года вновь прошло шествие праздника Гион

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Киото, 17 июля (Jiji Press). Шествие декоративных повозок ямахоко впервые за три года после приостановки из-за пандемии COVID-19 прошло на празднике Гион в Киото.

Двадцать три повозки ямахоко проехали по главным улицам Киото, знаменуя кульминацию традиционного праздника, который считается одним из трёх крупнейших праздников страны.

Ежегодный праздник храма Ясака в городском районе Хигасияма первоначально начался в период Хэйан (794-1192) и был связан с молениями об окончании эпидемии того времени.

Парад повозок возглавляла повозка Нагината хоко, на которой находился маленький ребенок, считающийся божественным посланником. Среди зрителей раздавались одобрительные возгласы и аплодисменты в моменты цудзи-маваси, когда повозки поворачивают на перекрёстках.

«Прекрасное зрелище, типичное для Киото. На это стоило посмотреть», – взволнованно сказала 74-летняя женщина из центральной префектуры Ниигата.

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