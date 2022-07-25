Поезд «Хокутосэй» превратился в отель
НовостиОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Хокуто, Хоккайдо, 21 июля (Jiji Press). Популярный ночной поезд «Хокутосэй», когда-то соединявший Токио и самую северную японскую префектуру Хоккайдо, снова в строю. Инициатива превратить вагоны старого поезда в отель принадлежит жителям города Хокуто.
Вдохновлённый сходством названий поезда и города, 42-летний Савада Мититоси, член молодежного подразделения Торгово-промышленного общества Хокуто, и еще два человека запустили в 2016 году краудфандинговую кампанию по спасению поезда «Хокутосэй», который должны были отправить на слом.
Поезд, названный словом производным от японского названия созвездия Большой Медведицы «Хокутоситисэй», отправился в первый рейс в 1988 году, когда открылся подводный туннель Сэйкан, соединивший Хоккайдо и главный остров Японского архипелага Хонсю. Он курсировал между станцией Уэно в Токио и станцией Саппоро в столице Хоккайдо Саппоро.
Регулярное сообщение на маршруте, который обслуживал «Хокутосэй», прекратилось в марте 2015 года, поскольку в том же месяце между Токио и Хоккайдо открылась новая скоростная железнодорожная линия «Хоккайдо Синкансэн».
Собрав в общей сложности около 16 миллионов иен от более чем 800 человек с помощью краудфандинга, Савада и его партнеры приобрели два вагона поезда «Хокутосэй», у компании Hokkaido Railway Co., или JR Hokkaido, и установили их на одной из площадей Хокуто в 2017 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]