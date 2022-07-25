Поезд «Хокутосэй» превратился в отель

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Хокуто, Хоккайдо, 21 июля (Jiji Press). Популярный ночной поезд «Хокутосэй», когда-то соединявший Токио и самую северную японскую префектуру Хоккайдо, снова в строю. Инициатива превратить вагоны старого поезда в отель принадлежит жителям города Хокуто.

Вдохновлённый сходством названий поезда и города, 42-летний Савада Мититоси, член молодежного подразделения Торгово-промышленного общества Хокуто, и еще два человека запустили в 2016 году краудфандинговую кампанию по спасению поезда «Хокутосэй», который должны были отправить на слом.

Поезд, названный словом производным от японского названия созвездия Большой Медведицы «Хокутоситисэй», отправился в первый рейс в 1988 году, когда открылся подводный туннель Сэйкан, соединивший Хоккайдо и главный остров Японского архипелага Хонсю. Он курсировал между станцией Уэно в Токио и станцией Саппоро в столице Хоккайдо Саппоро.

Регулярное сообщение на маршруте, который обслуживал «Хокутосэй», прекратилось в марте 2015 года, поскольку в том же месяце между Токио и Хоккайдо открылась новая скоростная железнодорожная линия «Хоккайдо Синкансэн».

Собрав в общей сложности около 16 миллионов иен от более чем 800 человек с помощью краудфандинга, Савада и его партнеры приобрели два вагона поезда «Хокутосэй», у компании Hokkaido Railway Co., или JR Hokkaido, и установили их на одной из площадей Хокуто в 2017 году.

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