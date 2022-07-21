Количество иностранцев в Японии выросло в 5,3 раза в период с января по июнь
НовостиОбщество Экономика Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 20 июля (Jiji Press) - По правительственным данным, полученным в среду, количество иностранцев в Японии достигло 507 600 человек в период с января по июнь. Это в 5,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
По данным Японской национальной туристической организации, по сравнению периодом до начала пандемии коронавируса, то есть с первой половиной 2019 года, этот показатель все еще ниже на 96,9%.
В марте этого года Япония начала ослаблять антиковидные меры пограничного контроля, частично разрешив иностранцам въезд в страну в целях отличных от туризма.
В апреле ежемесячное количество посетителей впервые с марта 2020 года превысило 100 000 человек. До наступления прошлого месяца количество гостей превышало этот показатель в течение трех месяцев подряд.
В июне страна начала принимать организованные группы иностранцев, заранее купивших пакетные туры с сопровождающими.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
иностранные туристы иностранные посетители в Японии / зарубежные гости Японии Jiji Press COVID-19 ковид