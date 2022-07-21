Количество иностранцев в Японии выросло в 5,3 раза в период с января по июнь

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Токио, 20 июля (Jiji Press) - По правительственным данным, полученным в среду, количество иностранцев в Японии достигло 507 600 человек в период с января по июнь. Это в 5,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным Японской национальной туристической организации, по сравнению периодом до начала пандемии коронавируса, то есть с первой половиной 2019 года, этот показатель все еще ниже на 96,9%.

В марте этого года Япония начала ослаблять антиковидные меры пограничного контроля, частично разрешив иностранцам въезд в страну в целях отличных от туризма.

В апреле ежемесячное количество посетителей впервые с марта 2020 года превысило 100 000 человек. До наступления прошлого месяца количество гостей превышало этот показатель в течение трех месяцев подряд.

В июне страна начала принимать организованные группы иностранцев, заранее купивших пакетные туры с сопровождающими.

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