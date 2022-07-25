Япония совместно с другими странами опубликовала заявление об укреплении цепочек поставок

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Вашингтон, 20 июля (Jiji Press). Япония, Соединенные Штаты и 15 других стран, а также Европейский союз опубликовали в среду совместное заявление, в котором перечислены принципы укрепления глобальных цепочек поставок.

Этот шаг оказался необходим, поскольку на фоне пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину продолжаются сбои в цепочках поставок.

Для укрепления системы поставок в совместном заявлении страны призывают к прозрачностиили обмену информацией для раннего выявления проблем с поставками, к «диверсификации» или увеличению числа надежных поставщиков, к «безопасности», включая полную ликвидацию коррупции, а также к «обеспечению устойчивости», то есть решению проблем, связанных с использованием принудительного труда, и борьбе с изменением климата.

В заявлении также обозначилась позиция его участников по пересмотру чрезмерной зависимости от отдельных стран, то есть России и Китая.

В октябре прошлого года президент США Джо Байден впервые провел саммит по международным цепочкам поставок. И в течение двух дней, включая ближайшую среду, Госдепартамент США совместно с Министерством торговли организовали онлайн-совещание на уровне министров по этому вопросу. В совещании приняли участие представители государственной власти и руководители бизнеса, в том числе из Австралии, Бразилии и Индии.

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