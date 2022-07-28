В западной части Японии найдена древняя деревянная дощечка с таблицей умножения

Новости

Киото, 27 июля (Jiji Press). Исследовательский центр археологических ценностей префектуры Киото объявил об обнаружении деревянной дощечки VIII века с 35 умножениями, написанными на ней.

Деревянная дощечка, обнаруженная на месте археологических раскопок Цуруо в городе Кётанго в префектуре Киото имеет длину 219 миллиметров, ширину 49 миллиметров и толщину 6 миллиметров.

Поскольку в то время на этом месте располагалось государственное учреждение, исследовательский центр считает, что государственные служащие, которые там работали, использовали деревянную полосу для ускорения работы по сбору налогов.

На лицевой стороне полоски показаны написанные тушью таблицы умножения на восемь и девять, а на оборотной стороне – таблицы умножения на пять, шесть и семь. Центр определил, что деревянная полоса относится к периоду Нара по керамике, найденной поблизости.

На сегодняшний день в Японии было найдено около 80 деревянных дощечек, датируемых древним и средневековым временем, с написанными на них таблицами умножения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме