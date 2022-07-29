В результате нападения обезьян в префектуре Ямагути пострадало 58 человек

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Ямагучи, 28 июля (Jiji Press). Зарегистрировано много сообщений о нападениях обезьян на людей в жилом районе района Огори города Ямагути на западе Японии, в результате чего к полудню 27 июля 58 человек получили травмы, в том числе от укусов.

Город находится в состоянии повышенной готовности, полагая, что горожанам вредят несколько обезьян, поскольку атаки продолжаются и после того, как одна обезьяна была поймана после выстрела из ружья с транквилизатором.

Первое из серии нападений произошло 8 июля, когда обезьяна проникла в дом, открыв оконную сетку, и поцарапала ногу ребенка.

Сначала обезьяны травмировали детей, в том числе детсадовского возраста, во время сна, и учеников начальной школы, а также пожилых людей. Но позже они начали нападать на взрослых мужчин.

Хотя никаких серьёзных травм не выявлено, сотрудник отдела охраны природы правительства префектуры Ямагути выразил обеспокоенность, заявив, что обезьяны «становятся все более агрессивными».

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