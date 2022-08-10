В Токио найдено 7000 довоенных фотографий

Новости

Токио, 9 августа (Jiji Press). Японский исследовательский институт прессы сообщил об обнаружении 7054 фотографий, сделанных до Второй мировой войны.

Фотографии, распространявшиеся в газетах между 1932 и 1940 годами, в основном агентством Domei News Agency, существовавшим в Японии до и во время Второй мировой войны, были обнаружены в Национальной парламентской библиотеке в Токио.

По данным института, который является общественным фондом, на этих фотографиях показаны социальные ситуации до войны. 9 августа институт разместил фотографии на своей веб-странице.

На фотографиях запечатлены сцены различных событий, в том числе инцидент на мосту Марко Поло, ныне несуществующая Императорская японская армия, оккупирующая Нанкин в Китае и учения противовоздушной обороны с участием студенток в противогазах, а также цунами Сёва Санрику 1933 года и визит Бэйба Рута, чемпиона хоумранов Высшей бейсбольной лиги США, в Японию в 1934 году.

Институт сообщил, что его сотрудники обнаружили 101 альбом с фотографиями и подписями к ним в Национальной парламентской библиотеке в 2019 году. С тех пор были предприняты усилия по оцифровке изображений.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]