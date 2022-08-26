Японские ученые: стаж и частота курения могут подсказать дозировку препарата от COVID-19

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Фукуи, 25 августа (Jiji Press) - Согласно данным, полученным совместной исследовательской группой Университета Фукуи и центральнояпонской префектуры Фукуи, в качестве индикатора дозировки препарата от COVID-19 пациентам с коронавирусом нового типа может быть использован совокупный анамнез курения.

Исследование показало, что одним из показателей может стать индекс Бринкмана, рассчитывающийся путем умножения количества сигарет, выкуриваемых в день, на общий стаж курения. Показатель 400 или более эквивалентен выкуриванию одной стандартной пачки сигарет (20 штук) в день в течение 20 лет.

Согласно полученным данным, выяснение совокупного анамнеза курения у пациентов может помочь на ранних этапах лечения COVID-19.

Хотя считается, что курение является одним из факторов риска возникновения тяжелых симптомов COVID-19, ранее японские ученые не сообщали о связи курения с симптомами коронавируса.

В период с 20 июля по 9 ноября 2021 года, когда в Японии доминировал дельта-штамм, в исследовании принял участие 341 курильщик из префектуры Фукуи в возрасте от 20 до 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19.







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