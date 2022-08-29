Япония предоставит статус 98 беженцам из Афганистана
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Токио (Jiji Press) - По информации, полученной 25 августа, в этом месяце Иммиграционное агентство Японии предоставило статус беженца 98 лицам, покинувшим Афганистан после краха афганского правительства, случившегося в августе прошлого года.
Согласно источникам в японском правительстве, речь идет о 18 семьях сотрудников посольства Японии в Афганистане.
Это непривычно много, потому как в 2021 году Япония предоставила статус беженца 74 иностранцам, уже поставив своеобразный рекорд.
Но, в связи с приемом беженцев из Афганистана, этот рекорд оказался быстро побит.
Япония известна своей строгой политикой в отношении беженцев; получить желаемый статус может лишь небольшая часть заявителей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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