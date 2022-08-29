Япония потратит 249,4 млн. йен на организацию государственных похорон Абэ

Новости

Токио, 26 августа (Jiji Press) - На пятничном заседании Кабинет министров Японии принял решение израсходовать 249,4 миллиона йен правительственных средств на организацию государственных похорон бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, скончавшегося в июле от смертельного ранения.

Планируется потратить средства из общих резервных фондов в рамках государственного бюджета на 2022 финансовый год.

Похороны пройдут 27 сентября в зале Nippon Budokan в Токио. Это будут вторые государственные похороны бывшего премьер-министра Японии с конца Второй мировой войны. Ранее в 1967 году состоялись государственные похороны бывшего японского премьера Ёсиды Сигэру.

На пресс-конференции после встречи министр финансов Сунити Судзуки сообщил, что планируется участие около 6000 человек.

Из общей суммы расходов около 210 миллионов йен пойдут на обустройство места похорон и около 30 миллионов йен на аренду зала в токийском районе Тиода. По словам Судзуки, расходы на организацию охраны вокруг зала в эту сумму не входят.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]