В Японии зафиксированы рекордные темпы распространения сифилиса
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Токио, 28 августа (Jiji Press) – По данным Национального института инфекционных заболеваний, по состоянию на 14 августа в этом году в Японии зарегистрирован уже 7241 случай заражения сифилисом, что свидетельствует о крайне быстрых темпах роста заболевания.
При этом за весь прошлый год было зарегистрировано 7983 случая, что уже является самым высоким годовым показателем с тех пор, как в 1999 году началась фиксация данных в текущем формате.
Что стало причиной такого всплеска до сих пор неясно.
Ученые, занимающиеся этим вопросом, призывают проявлять бдительность, поскольку в этом году ожидается, что число случаев заболевания сифилисом превысит 10 000.
Сифилис – это бактериальная инфекция, чаще всего передающаяся половым путем. Среди ее симптомов множественные высыпания и отек лимфоузлов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]