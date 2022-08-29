В Японии зафиксированы рекордные темпы распространения сифилиса

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Токио, 28 августа (Jiji Press) – По данным Национального института инфекционных заболеваний, по состоянию на 14 августа в этом году в Японии зарегистрирован уже 7241 случай заражения сифилисом, что свидетельствует о крайне быстрых темпах роста заболевания.

При этом за весь прошлый год было зарегистрировано 7983 случая, что уже является самым высоким годовым показателем с тех пор, как в 1999 году началась фиксация данных в текущем формате.

Что стало причиной такого всплеска до сих пор неясно.

Ученые, занимающиеся этим вопросом, призывают проявлять бдительность, поскольку в этом году ожидается, что число случаев заболевания сифилисом превысит 10 000.

Сифилис – это бактериальная инфекция, чаще всего передающаяся половым путем. Среди ее симптомов множественные высыпания и отек лимфоузлов.

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