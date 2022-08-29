На конференции TICAD 8 призвали к стабильному финансированию развития Африки

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Токио, 28 августа (Jiji Press). Восьмая Токийская международная конференция по развитию Африки (TICAD 8) завершилась принятием заявления, в котором подчёркивается важность справедливого и прозрачного финансирования развития Африки.

Эта ссылка в Тунисской декларации появилась в условиях, когда Китай предоставляет развивающимся странам чрезмерные кредиты.

В декларации также выражена серьёзная обеспокоенность по поводу воздействия на Африку и мировую экономику кризиса в Украине, где продолжается вторжение России.

«Нам необходимо срочно решать проблемы, включая продовольственный кризис, спровоцированный агрессией России против Украины, и несправедливое и непрозрачное финансирование развития», – заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио на совместной пресс-конференции по окончании двухдневной встречи в тунисской столице.

Кисида воздержался от посещения Туниса из-за заражения новым коронавирусом и принял участие в TICAD 8 виртуально из Токио. Он присутствовал на пресс-конференции онлайн.

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