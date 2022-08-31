Окружной суд в Японии решил, что постановление о предотвращении игровой зависимости не противоречит Конституции

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Такамацу, преф. Кагава, 30 августа (Jiji Press). Окружной суд Такамацу постановил, что постановление префектуры Кагава, направленное на предотвращение интернет-зависимости и игровой зависимости среди детей, не является неконституционным.

Окружной суд Такамацу отклонил иск, поданный 19-летним мужчиной, который на момент подачи был учеником средней школы, и его матерью, из-за постановления префектуры, первого такого постановления в Японии.

Истцы потребовали от правительства префектуры возмещения ущерба в размере 1,6 миллиона йен, утверждая, что постановление нарушает право на стремление к счастью в соответствии со статьёй 13 Конституции.

Вынося постановление, председательствующая судья Амано Сатоко сказала: «Мы не можем утверждать, что постановление нарушает Конституцию».

Суд отметил, что нельзя исключать возможность того, что игра в течение чрезмерного количества времени вызовет проблемы и вредные последствия для общественной жизни.

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