Исполнительный директор ВОЗ из Японии уходит в отставку из-за обвинений в расизме

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Париж, 30 августа (Jiji Press). Японский врач Касаи Такэси, региональный директор Всемирной организации здравоохранения по западной части Тихого океана, уходит в отпуск из-за обвинений в расизме, сообщили источники в ВОЗ.

Касаи находится под следствием после того, как представители ВОЗ, как сообщается, обвинили его в расистских и оскорбительных высказываниях.

Источники также сообщили, что заместитель генерального директора Жужанна Якаб пока исполняет обязанности директора региона. Касаи может потерять свой пост.

29 января генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что серьёзно относится к обвинениям против Касаи, добавив, что ВОЗ проводит расследование.

Между тем, Касаи отверг обвинения.

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