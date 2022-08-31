Кисида позитивно оценил вклад Горбачева в ядерное разоружение

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Токио (Jiji Press) -- 31 августа Премьер-министр Японии Кисида Фумио отдал дань памяти экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, скончавшемуся 30 августа в возрасте 91 года, воздав должное последнему лидеру Советского Союза за его вклад в ядерное разоружение.

Горбачев был «мировым лидером, поддерживавшим запрещение ядерных вооружений, которому удалось достичь значительных результатов в этом вопросе», - сказал Кисида на пресс-конференции.

«Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования», - добавил он.

Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Мотэги Тосимицу на отдельной пресс-конференции сказал, что Горбачев «сотрудничал с Соединенными Штатами в области ядерного разоружения и внес большой вклад в построение мирного международного сообщества, в том числе объявив об окончании холодной войны в 1989 году».

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