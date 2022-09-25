Японская команда выиграла Шнобелевскую премию за исследование количества пальцев, необходимых для поворота дверной ручки

Общество Наука

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Нью-Йорк, 16 сентября (Jiji Press) -- Команда исследователей возглавляемая Мацудзаки Гэном, 50-летним профессором Технологического института Тибы, стала лауреатом Шнобелевской Премии в области инженерии за выводы о количестве пальцев, необходимых для вращения и поворота цилиндрических объектов, таких как дверная ручка.

Награда была вручена на онлайн-мероприятии в четверг.

Шнобелевская премия является пародийным подражанием Нобелевской премии; ее вручают за креативные юмористические исследования. Японский исследователь становится лауреатом Шнобелевской премии 16-й год подряд.

Когда люди берутся за дверную ручку или другие подобные предметы, они обычно определяют форму, размер и материал предмета с помощью зрения и осязания, затем бессознательно принимают решение, сколько пальцев использовать, чтобы выполнить поворот.

Надеясь использовать этот механизм в дизайне изделий, Мацудзаки, являющийся экспертом в области проектирования, провел исследование о том, как диаметр цилиндрического объекта влияет на количество пальцев, которое люди используют для его вращения.

イグ・ノーベル賞を受賞し、賞金の「１０兆ジンバブエ・ドル紙幣」と「トロフィー」を掲げる千葉工業大学の松崎元・教授。ジンバブエ・ドルはハイパーインフレで価値を失い廃止された通貨。「トロフィー」は印刷して自分で組み立てる（本人提供・時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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