К 2040 году в Японии ожидается нехватка почти 1 млн. медиков и работников социального обеспечения

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Токио (Jiji Press) - По оценкам специалистов в 2040 году престарелое население Японии достигнет максимума и страна столкнется с нехваткой 960 000 работников медицинских и социальных служб, говорится в ежегодном докладе министерства социального обеспечения, опубликованном в пятницу.

По данным аналитического доклада о проблемах здравоохранения, труда и социального обеспечения за 2022 год, представленном на заседании кабинета министров, в 2040 году, согласно прогнозам, потребуется 10,7 миллиона таких работников, в то время как доступны будут лишь 9,74 миллиона.

Благодаря таким мерам, как временное увеличение потолка приема в медицинские школы и обучение сестринского персонала, число работников в секторах здравоохранения и социального обеспечения выросло.

В 2021 году 8,91 миллиона человек, или примерно каждый восьмой работник, в Японии работали в сфере медицинского обслуживания и социального обеспечения.

В 2019 году средний показатель текучести кадров в медицинском и социальном секторах среди работников по уходу за престарелыми впервые упал ниже среднего, что отражает улучшение условий труда работников по уходу за престарелыми и среднего медперсонала.







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