Японская комиссия призывает повысить минимальный возраст сексуального согласия до 16 лет

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Токио, 24 октября (Jiji Press). В Японии правительственная комиссия предложила повысить минимальный возраст вступления в сексуальные отношения, предусмотренный уголовным кодексом, до 16 лет с нынешних 13 лет.

В своём проекте рекомендаций подразделение Законодательного совета, которое консультирует министра юстиции, предложило оставить вне закона половые сношения с лицом в возрасте 12 лет и младше без исключений, как это делается в настоящее время.

Комиссия рекомендовала, чтобы лицо, вступившее в половую связь с ребенком в возрасте от 13 до 15 лет, подвергалось наказанию, если ребёнок моложе этого лица на пять и более лет, а также допускало половые сношения между ребенком в возрасте от 13 до 15 лет и лицом того же возраста или близкой возрастной группы.

Группа призвала наказывать нарушителей лишением свободы на срок от пяти лет и более.

Она также призвала к объединению обязательных составов преступлений от насильственного и квазинасильственного полового акта до «сложности отказа».

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