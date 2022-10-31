В преддверии Хэллоуина в районе Сибуя в Токио усилили патрулирование

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Токио, 29 октября (Jiji Press). Местная полиция и власти усиливают патрулирование в Сибуя, поскольку ожидается, что этот коммерческий и развлекательный район японской столицы начиная с этих выходных, как всегда, будет переполнен, здесь в это время м собираются люди в костюмах, в основном молодёжь.

В этом году особенно усиливают бдительность после того, как в прошлом году в день Хэллоуина 31 октября мужчина, одетый в одежду, напоминающую Джокера, злодея из фильма про Бэтмена, напал в токийском поезде с ножом на 17 человек. Мужчина был арестован за покушение на убийство, и он рассказал следователям, что изначально планировал напасть на толпу празднующих Хэллоуин.

Стремясь предотвратить действия, нарушающие общественный порядок, власти района Сибуя приняли решение запретить употребление спиртных напитков в ночное и раннее утреннее время на улице возле станции Сибуя с 28 октября по 1 ноября в соответствии с постановлением и разместили плакаты, призывающие посетителей соблюдать правила. С 29 октября планируется задействовать около 100 охранников для обеспечения безопасности толпы.

«Хотя мы не будем ограничивать посещение (района Сибуя в период Хэллоуина), мы надеемся, что посетители будут соблюдать правила», – сказал мэр района Сибуя Хасэбэ Кен.

Поскольку в Японии ослабили ограничения на передвижение, связанные с COVID-19, трудно предсказать, насколько велика будет толпа людей на Хэллоуин в этом году в районе Сибуя, где много людей в костюмах собираются вокруг культового перекрестка возле станции Сибуя в период Хэллоуина.

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