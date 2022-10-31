Кисида выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в Сеуле

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Токио, 30 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио направил послание с соболезнованиями президенту Южной Кореи Юн Сук Ёлю в связи со смертельной давкой, которая произошла в Сеуле 29 октября.

«Я потрясён потерей многих драгоценных жизней, в том числе молодых людей, у которых впереди было будущее, – сказал Кисида в сообщении. – Я чувствую глубокую скорбь».

Премьер-министр также выразил солидарность своей страны с правительством и народом Южной Кореи.

По меньшей мере 151 человек погиб в давке в сеульском районе Итхэвон, где 29 октября проходили мероприятия в честь Хэллоуина, собравшие огромное количество участников.

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