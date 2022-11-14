К концу года Япония создаст исследовательский центр для разработки чипов нового поколения
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Токио, 11 ноября (Jiji Press) -- Министерство промышленности Японии заявило о намерении создать к концу года новый исследовательский центр в рамках совместного проекта с Соединенными Штатами. Центр займется разработкой полупроводников следующего поколения.
Министерство также предоставит 70 миллиардов йен в помощь новой компании, созданной восемью крупными японскими компаниями для разработки передовых полупроводников.
В условиях обостряющейся глобальной конкуренции в области разработки новейших чипов японское правительство стремится содействовать развитию и массовому производству полупроводников нового поколения в сотрудничестве с Соединенными Штатами и частными компаниями.
«По мере того как полупроводники приобретают всё большее значение с точки зрения экономической безопасности, мы хотим усилить конкурентоспособность японской индустрии полупроводников с помощью партнерства с США и другими зарубежными научно-исследовательскими центрами», - сказал министр промышленности Ясутоси Нисимура на пресс-конференции.
К будущему исследовательскому центру, получившему название Центр Технологий Полупроводников Нового поколения (LSTC), присоединятся Национальный институт передовой промышленной науки и технологии (AIST), государственный научно-исследовательский институт RIKEN и Университет Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]