Суды Токио отложили 267 судебных процессов из-за угроз взрыва

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Токио, 14 ноября (Jiji Press). В общей сложности 267 судебных процессов были отложены 14 ноября из-за угрозы взрыва в здании суда в токийском правительственном районе Касумигасэки.

Верховный суд заявил, что 22 судебных процесса в Высоком суде Токио и 245 дел в Окружном суде Токио были отложены из-за того, что был ограничен вход в здание, в котором находятся оба суда.

По данным полицейского участка Маруноути столичного управления полиции, пожарная служба Токио и Бюро региональной иммиграционной службы Токио получили серию электронных писем рано утром 14 ноября, в том числе одно, в котором утверждалось, что Окружной суд Токио будет взорван в 13:34 в тот же день.

Вход в здание суда для посторонних был ограничен с полудня до 14:00, а персонал эвакуировал обычных посетителей.

Все судебные процессы, запланированные на период с 13:00 до 14:29, были отложены, а некоторые из них были проведены позже в тот же день.

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