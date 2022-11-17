NHK требует от Netflix прекратить трансляцию своих программ

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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Общественная вещательная компания NHK, (Japan Broadcasting Corp.) призвала компанию потокового видео Netflix Inc. приостановить распространение всех 22 программ NHK на своей платформе, как стало известно 16 ноября.

Этот шаг компании NHK отражает её обеспокоенность тем, что более дешёвый тарифный план подписки Netflix, действующий с 4 ноября, может создать неправильное представление о том, что NHK транслирует рекламу.

В более дешёвом плане Netflix перед программами, в том числе программами NHK, пользователям показывают рекламу.

NHK пожаловалась Netflix на то, что новый план подписки не соответствует ранее предполагавшемуся, и что компания Netflix не давала пояснений до самого начала действия плана.

NHK потребовала от Netflix прекратить трансляцию программ NHK пользователям, в том числе тем, кто подписался на бесплатные тарифные планы.

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