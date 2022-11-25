В лепрозории нарушались права человека, как сообщила расследующая группа

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Сэтоути, префектура Окаяма, 24 ноября (Jiji Press). В национальном санатории Оку-Комёэн для больных проказой в западной Японии совершались серьёзные нарушения прав человека, в том числе проводилось вскрытие трупов многих пациентов без получения их согласия, как заявила группа, расследующая этот вопрос.

«Нельзя считать, что было надлежащим образом получено согласие. Имели место серьёзные нарушения прав человека», – говорится в отчёте, опубликованном группой, в которую вошли юристы.

Расследование началось после того, как в 2020 году были обнаружены записи о вскрытиях 1123 пациентов санатория в Сэтоути, префектура Окаяма.

Согласно отчёту, в период с 1938 по 1998 год в учреждении умерло 1674 человека, 1184 из них были подвергнуты вскрытию, что составляет около 70 процентов от общего числа.

В сообщении говорится, что такой высокий процент немыслим в обычных медицинских учреждениях.

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