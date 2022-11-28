Улица на территории императорского дворца открылась для публики после перерыва из-за COVID-19

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Токио, 26 ноября (Jiji Press). Улица Инуи в императорском дворце в Токио впервые за три года 26 ноября открылась для публики после перерыва, вызванного вспышкой COVID-19.

Управление императорского двора просит посетителей носить маски и проверять температуру тела. Улица открыта для посетителей с 9:00 до 15:00 до 4 декабря.

Это мероприятие началось в 2014 году в ознаменование 80-летия тогдашнего императора Акихито, посетителям позволили любоваться цветением сакуры и осенней листвой весной и осенью. После предыдущего, проведенного осенью 2019 года, мероприятие отменяли пять раз подряд.

На этот раз посетителям разрешили пройти от дворцовых ворот Сакасита-мон до ворот Инуи-мон.

Рано утром 26 ноября многие посетители любовались деревьями сакуры и осенней листвой, несмотря на дождь.

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