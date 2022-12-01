Основатель Alibaba Джек Ма живёт в Японии: Financial Times
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Шанхай, 30 ноября (Jiji Press). Джек Ма, основатель китайского гиганта онлайн-коммерции Alibaba Group Holdings Ltd., уже около шести месяцев живёт в центре Токио, сообщила Financial Times в своём онлайн-издании 29 ноября.
Китайское правительство усилило давление на Alibaba после того, как Ма, как сообщается, сделал критическое замечание в адрес правительства на мероприятии в октябре 2020 года. С тех пор его он реже появляется на публике.
Ссылаясь на людей, знакомых с местонахождением Ма, в отчёте Financial Times указывает, что миллиардер со своей семьёй находится в Токио и что он посещал горячие источники и горнолыжные курорты в Японии, а также регулярно ездил в Соединённые Штаты и Израиль.
В сообщении говорится, что в Токио он ведёт себя сдержанно и работает в основном в клубах с допуском только для членов в престижном районе Гиндза и деловом районе Маруноути в японской столице.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]