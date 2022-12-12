Учёные работают над спасением исчезающих видов носорогов

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Токио, 10 декабря (Jiji Press). Международная группа, включающая Японский университет Осаки, сумела создать клетки, которые, возможно, превращаются в репродуктивные клетки северного белого носорога, что может открыть путь к спасению этого вида, находящегося на грани исчезновения.

Группа создала первичные зародышевые клетки носорога in vitro, впервые в мире производя PGC-подобные клетки из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), полученных от диких животных. PGC-подобные клетки являются источником сперматозоидов и яйцеклеток.

Группа, в которую входят Хаяси Масафуми, исследователь из аспирантуры Университета Осаки, а также немецкие и итальянские ученые, 9 декабря опубликовала статью об исследовании в американском журнале Science Advances.

Северный белый носорог раньше обитал в центральной части Африки, но незаконная охота и уничтожение природы резко сократили его популяцию. В дикой природе вид вымер в 2008 году.

Затем в Кению из зоопарка перевезли двух самцов и двух самок. Но с тех пор самцы умерли, что сделало естественное спаривание невозможным, потому что эти две самки – единственные сохранившиеся северные белые носороги в мире.

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